Crimen en colonia Bellavista: Arrestan a nieto por muerte

SALTILLO, COAHUILA.-La noche de este lunes, un trágico hecho conmocionó a vecinos de la colonia Bellavista, luego de que un hombre de 70 años, identificado como Ramón "N", fuera encontrado sin vida al interior de una papelería ubicada en la esquina de las calles José María Morelos y Pavón con Licenciado Miguel Cárdenas.

En un inicio se reportó que la víctima había sido hallada inconsciente y con rastros de sangre, y se presumía un asalto debido a la falta de dinero en la caja registradora.

Sin embargo, horas más tarde, el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, Miguel Ángel Garza, confirmó la detención del presunto responsable, quien resultó ser el nieto del fallecido.

El sospechoso, identificado como Brandon "N", de 27 años, fue arrestado a dos cuadras de la escena del crimen. De acuerdo con los primeros informes, se encontraba bajo los efectos de una sustancia tóxica al momento de los hechos. Además, trascendió que días antes ya había lanzado amenazas contra su abuelo.

Paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) acudieron al sitio para brindar auxilio, pero confirmaron que el afectado ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado por personal forense, mientras elementos de la Fiscalía General del Estado iniciaron las investigaciones correspondientes.

El comisionado Garza indicó que el detenido será puesto a disposición del Ministerio Público, y que en las próximas horas se ofrecerá información más detallada sobre el caso y el posible móvil del crimen.