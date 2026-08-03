Suma Coahuila más de 750 mil turistas en verano

SALTILLO, COAH.- Coahuila ha recibido 750 mil visitantes durante lo que va del periodo vacacional de verano, lo que representa una derrama económica estimada en 875 millones de pesos, informó la secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, Cristina Amezcua González.

La funcionaria indicó que las expectativas para agosto continúan siendo favorables debido a la agenda de actividades programadas en distintas regiones del estado, las cuales mantienen el flujo de turistas durante la temporada.

Entre los eventos que impulsan la afluencia de visitantes mencionó las vendimias, la Feria de la Uva, en Parras; la Feria de Cuatro Ciénegas; la Carrera Coahuila 1000 y la Cabalgata de Sabinas.

Amezcua González señaló que la meta para el actual periodo vacacional es alcanzar un millón 200 mil visitantes y generar una derrama económica de mil 500 millones de pesos.

Precisó que, hasta el momento, los indicadores muestran una tendencia positiva, particularmente en los ocho Pueblos Mágicos de la entidad, donde la ocupación hotelera llega al 100 por ciento durante los fines de semana.

Agregó que un comportamiento similar se registra en la Región Carbonífera durante la Feria y la Cabalgata de Sabinas, donde los hoteles reportan reservaciones completas.

La secretaria destacó que la actividad turística fortalece la economía regional al distribuir la derrama económica entre distintos destinos y prestadores de servicios en diversas zonas del estado.