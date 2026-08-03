Vuelca auto tras choque con tractocamión

SALTILLO, COAH.- Un adulto mayor resultó lesionado y fue hospitalizado la tarde de este lunes, luego de que el automóvil que conducía volcó sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, presuntamente tras ser impactado por un tractocamión que invadió su carril durante una maniobra de cambio de carril.

El accidente ocurrió en los carriles de poniente a oriente, antes del puente vehicular Vito Alessio Robles, frente a la colonia Paraíso Norte, con dirección hacia el bulevar Isidro López Zertuche.

De acuerdo con los primeros reportes, el operador del tractocamión intentó incorporarse a otro carril sin advertir la presencia de un Nissan Platina, al que golpeó en un costado.

A consecuencia del impacto, el automóvil fue proyectado hacia el camellón central y terminó volcado sobre el toldo, lo que generó alarma entre los automovilistas que circulaban por la zona.

Paramédicos de la Cruz Roja Saltillo atendieron en el lugar al conductor del Nissan, un hombre de la tercera edad que presentaba un golpe en la cabeza. Tras estabilizarlo, lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica especializada.

Elementos de Tránsito Municipal realizaron el peritaje correspondiente y detuvieron al conductor del tractocamión, señalado como presunto responsable del percance.

La circulación sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez permaneció parcialmente afectada durante varios minutos mientras una grúa retiraba el vehículo volcado. Una vez concluidas las maniobras, la vialidad fue reabierta en su totalidad.