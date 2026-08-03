Alertan sobre riesgos en la subasta de AHMSA

La subasta de los activos de Altos Hornos de México (AHMSA) enfrenta riesgos que podrían retrasar o incluso impedir su realización si no se cumplen los requisitos establecidos por el juzgado y permanecen sin resolverse diversos incidentes de separación de bienes, advirtió Héctor Garza Martínez, abogado especialista.

El litigante señaló que dos incidentes de separación de bienes, promovidos por Cargill -a través de Actinver- y Banca Afirme, representan un aspecto de mayor relevancia que otros procedimientos en curso, debido a que involucran bienes con un valor aproximado de 800 millones de dólares.

Explicó que, si la autoridad judicial determina que dichos activos pertenecen a esas entidades y no a AHMSA, el patrimonio sujeto a subasta disminuiría de manera considerable, con un impacto directo en el valor de la empresa.

Riesgos en la subasta de AHMSA

"Si la juez determina que sí hubo una transmisión de propiedad mediante los fideicomisos, habría que definir en qué quedarían los bienes de Altos Hornos y cuánto disminuiría el valor de la empresa", señaló.

Garza Martínez indicó que el juez autorizó el calendario y las bases del procedimiento de subasta con algunas modificaciones. Entre ellas, destacó que la audiencia no podrá celebrarse sin las cartas de aceptación de los acreedores con garantía hipotecaria o prendaria.

Precisó que esas cartas representan la aceptación de la enajenación de los activos de AHMSA en los términos propuestos por el síndico, por lo que, de no presentarse, la audiencia volvería a diferirse y el procedimiento tendría que reiniciarse.

Entre los acreedores que deberán emitir dichas cartas mencionó a Pemex Transformación Industrial, Banca Afirme y Cargill, a través de Actinver, además de otras empresas con garantías hipotecarias o prendarias.

El abogado explicó que el síndico tiene la facultad de elaborar las bases del procedimiento y que el juez únicamente las autoriza. Añadió que, desde procesos anteriores, se ha mantenido como requisito la aceptación expresa de los acreedores garantizados.

Asimismo, consideró necesario que antes de la subasta se resuelvan los incidentes de separación de bienes para otorgar certeza jurídica sobre qué activos forman parte del patrimonio de AHMSA.

Respecto al calendario del proceso, informó que el 9 vence el plazo para resolver las solicitudes de precalificación de los interesados en participar en la subasta, mientras que el día 11 concluye el periodo para constituir la garantía de seriedad y acreditar la personalidad jurídica de los postores, equivalente a aproximadamente 10 por ciento del valor de la empresa. Agregó que las bases contemplan la posibilidad de pagos diferidos hasta por 90 días.

Impacto en los trabajadores

Bajo ese esquema, el comprador podría cubrir inicialmente 50 por ciento del monto ofertado y el resto en el plazo autorizado, mediante un fideicomiso destinado al pago de los trabajadores.

No obstante, advirtió que la distribución de esos recursos dependerá de que el comprador cumpla con el pago total y de las determinaciones que emita el juzgado para establecer el calendario correspondiente.

Garza Martínez también señaló que existe inconformidad entre trabajadores, quienes han manifestado que podrían recibir únicamente entre 30 y 40 por ciento de los recursos que esperaban, debido a la prelación establecida en los artículos 224 y 225 de la legislación aplicable.

Explicó que únicamente las indemnizaciones cuentan con garantía preferente, mientras que el resto de las prestaciones laborales se ubicaría como créditos comunes, cuya recuperación dependerá de los recursos disponibles una vez concluido el proceso de liquidación.