Cuestiona COPARMEX costo de salud universal

SALTILLO, COAH.- La falta de claridad sobre el financiamiento y la capacidad operativa del sistema de salud universal que se plantea para México genera preocupación en el sector empresarial, ante el costo que representaría garantizar atención médica a toda la población en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del ISSSTE.

Alfredo López Villarreal, presidente de COPARMEX en la Región Sureste de Coahuila, señaló que uno de los principales desafíos de la propuesta será determinar si el Gobierno federal dispone de recursos suficientes para llevarla a cabo, en un contexto en el que las finanzas públicas ya enfrentan importantes compromisos.

¿Qué desafíos enfrenta la reforma de salud?

El dirigente empresarial consideró necesario evaluar la compatibilidad entre ambos sistemas de salud y las condiciones operativas para que cualquier ciudadano pueda recibir atención hospitalaria, independientemente de su afiliación. Advirtió que la transformación requerirá una inversión considerable, por lo que será fundamental conocer el origen de los recursos y los mecanismos que permitirán mantener la sostenibilidad financiera del proyecto.

Preocupaciones sobre el financiamiento

También manifestó su preocupación ante la posibilidad de que el Gobierno federal recurra a un mayor endeudamiento o a otras alternativas que incrementen la presión sobre las finanzas públicas para cubrir los gastos de la reforma. Finalmente, López Villarreal expresó además su expectativa de que la transición no afecte la estabilidad económica del IMSS, al tratarse de una de las principales instituciones de atención médica en el país.