Detienen a hombre por robo ferroviario en Frontera Coahuila

FRONTERA COAH.-Un hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público, luego de ser sorprendido por guardias de seguridad dentro de los patios de Ferromex, donde fue asegurado y entregado a elementos de Seguridad Pública Municipal.

Los hechos ocurrieron la tarde del miércoles, cuando personal de vigilancia de la empresa ferroviaria realizaba recorridos preventivos por las instalaciones y detectó la presencia del individuo.

Al advertir la situación, los guardias intervinieron y lograron interceptarlo dentro del complejo ferroviario. Posteriormente, lo aseguraron y solicitaron la intervención de las autoridades municipales para que se hicieran cargo del procedimiento.

Elementos de Seguridad Pública acudieron al lugar, recibieron al señalado y procedieron con su traslado ante el Ministerio Público, donde quedó a disposición de la representación social por su presunta participación en el delito de robo ferroviario.

Acciones de la autoridad

Será la autoridad ministerial la encargada de integrar las actuaciones correspondientes, investigar las circunstancias en que ocurrió el incidente y determinar la situación jurídica del detenido.

Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre los objetos que presuntamente habría intentado sustraer, ni se informó si durante el incidente se registraron daños en las instalaciones ferroviarias o afectaciones a las operaciones de la empresa.

Detalles confirmados

La intervención de los guardias permitió detectar y asegurar al individuo dentro de los patios de Ferromex, mientras que el caso quedó bajo conocimiento del Ministerio Público, instancia que deberá establecer las responsabilidades conforme a derecho.