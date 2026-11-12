Reparan barda dañada por humedad en la Secundaria 1 "Juan Gil González"

Monclova, Coahuila.- Con el objetivo de prevenir accidentes y evitar que el plantel quedara expuesto a hechos de inseguridad, directivos de la Escuela Secundaria Número 1 "Juan Gil González" ordenaron la reparación inmediata de un tramo de la barda perimetral lateral que presentó cuarteaduras y comenzó a pandearse a causa de la humedad registrada en las últimas semanas.

De acuerdo con la información proporcionada por la institución educativa, el reblandecimiento provocado por las condiciones de humedad afectó la estabilidad de dicho segmento.

Medidas de Seguridad en la Escuela

Aunque la sección dañada se ubica en una zona poco transitada por la comunidad estudiantil, lo que reduciría el riesgo directo de exposición para los alumnos, se determinó actuar de manera preventiva antes de que la estructura colapsara por completo.

El propósito central de la intervención urgente fue evitar el derrumbe del tramo afectado, ya que un boquete en el perímetro habría dejado vulnerable la integridad del inmueble escolar ante posibles intrusiones o actos vandálicos.

Importancia de la Rehabilitación de la Barda

Con estos trabajos de rehabilitación en la barda lateral, el plantel busca garantizar condiciones óptimas de resguardo y seguridad tanto para las instalaciones como para el alumnado y el personal docente.