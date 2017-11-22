Culminan festejos de IDEA

SALTILLO, Coah.- En el marco del 43 aniversario del Instituto de Enseñanza Abierta, se llevó a cabo la Feria de la Historia, en el que participaron alumnos y docentes del plantel, con el fin de reforzar los conocimientos adquiridos en las aulas y desarrollar nuevas habilidades entre los universitarios.

Laura Elena Dávila Valdez, directora del instituto, expresó que como parte de las actividades que se realizaron por el aniversario se desarrollaron conferencias con expertos nacionales, exposiciones y demostraciones relacionadas con las tradiciones de tribus como los Apaches.

Durante la Feria de la Historia, se presentó el grupo de Danza Apache “Tierra Alta” de Saltillo, y que está integrado por descendientes de Apaches y saltillenses interesados en preservar la cultura y tradición de la tribu a través de la conservación de las danzas.

Además, se presentaron las conferencias “Sitios de Arte Rupestre en Coahuila”, a cargo del Ingeniero Rufino Rodríguez Garza; “Historia de la Cultura Lipán”, a cargo de Alexander de León Aguirre, activista y defensor de los Derechos Humanos Indígenas y descendientes de Apaches.

Asimismo, Ofelia Morton Bermea, docente investigadora del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, compartió una charla con los estudiantes titulada “Química de la Tierra”, que refiere a conocimientos que generen interés del alumnado por el estudio de las ciencias y del cuidado del planeta.

Laura Dávila, expresó que, al ser un sistema de educación abierta, es de suma importancia que los estudiantes tengan escenarios de aprendizaje distintos, por ello, y basados en los pilares del Modelo Educativo de la UA de C, se buscó acercar la historia al IDEA y desarrollar habilidades que les permitan aplicar sus conocimientos.

Ejemplo de ello más de 20 estudiantes prestadores de Servicio Social, realizaron una representación de la Cueva de la Candelaria, ubicada en el municipio de Francisco I. Madero, espacio ceremonial en el que las tribus de la región honraban a los muertos.

