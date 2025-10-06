Cultura y deporte se fusionan en Saltillo con programas en colonias locales

SALTILLO, COAHUILA.- En seguimiento a las instrucciones del alcalde Javier Díaz González de llevar cultura y deporte a todos los sectores de la ciudad, los programas "Activa Tu Parque" y "La Ruta Más Creativa" llegaron de manera coordinada a la plaza que se ubica entre las colonias Roma y Adolfo López Mateos, al norponiente de Saltillo.

Leticia Rodarte Rangel, directora del Instituto Municipal de Cultura, comentó que "La Ruta Más Creativa" busca ofrecer un espacio itinerante de expresión urbana, el cual ha sido muy bien recibido en los espacios que se ha realizado.

"El propósito de La Ruta Más Creativa es generar espacios donde artistas y creadores locales puedan mostrar su trabajo, ser reconocidos por la sociedad y, en muchos casos, incluso poder generar ingresos a partir de sus creaciones", apuntó Rodarte Rangel.

El área pública de la colonia Roma recientemente fue rehabilitada a través del programa "Activa Tu Parque" con el apoyo de la iniciativa privada, en ese sitio se colocó pasto sintético en la cancha de fútbol siete, se atendieron los juegos infantiles, repararon luminarias y se hizo reforestación.

En esta edición de "La Ruta Más Creativa" los artistas urbanos Ángel Siete y Jesús Wong, plasmaron sus ideas en un mural sobre mamparas y el proceso fue apreciado por los asistentes. Además, niñas y niños también participaron coloreando diseños originales.

Desde su creación "La Ruta Más Creativa", a través de su coordinador Jorge González "El Treka", se ha realizado en lugares como la Alameda Zaragoza, Paseo Capital, la Plaza de la Nueva Tlaxcala, la Plaza Mirasierra Spurs, la Plaza Skate Park Saltillo 2000 y en el Festival Internacional de las Artes FINA 2025, por mencionar algunos.