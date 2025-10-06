Programa 'Aquí Andamos' Realiza Trabajos de Bacheo en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Por instrucción del alcalde Javier Díaz González y con el objetivo de mantener en óptimas condiciones las vialidades y ofrecer traslados más seguros a la ciudadanía, brigadas del programa "Aquí Andamos" realizaron trabajos de bacheo en los distintos sectores de la ciudad.

Este lunes, cuadrillas municipales, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, repararon el pavimento afectado por las lluvias recientes en el tramo del bulevar Jesús Valdés Sánchez, en su cruce con la calle Río Bravo.

Las y los vecinos del Barrio de San Luisito, en La Aurora atestiguaron los trabajos permanentes de bacheo, con el que se busca mejorar la circulación vehicular, reducir riesgos de accidentes y evitar daños en el patrimonio de la población.

De manera paralela, personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública trabajaron para reparar la carpeta asfáltica sobre el bulevar Javier García Villarreal, en la colonia Saltillo 2000.

En este sector al poniente de la ciudad, brigadas de "Aquí Andamos" atendieron el llamado de la ciudadanía y repararon los baches existentes en esta importante vialidad.

Asimismo, por instrucción del alcalde Javier Díaz González, el Ayuntamiento trabajó en acciones de bacheo en la calle 14 de abril, de la colonia 10 de abril, entre otras vialidades al interior de este sector habitacional, al oriente de la ciudad.

Mientras que al sur de Saltillo, cuadrillas municipales bachearon sobre Paseo de las Ardillas, en la colonia Lomas de Lourdes.

Estas acciones se suman los más de 47 mil 500 los baches que han sido atendidos a través de las cuadrillas de "Aquí Andamos" del gobierno que encabeza el alcalde Javier Díaz González.

El Gobierno Municipal da respuesta a los reportes ciudadanos a través del Chat Bot "Saltillo Fácil", al 844-160-08-08, a fin de continuar con los trabajos permanentes de bacheo en la localidad.