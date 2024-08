Daños tras reforma serán irreparables.

SALTILLO, COAH.- Las protestas y paros de labores que se extienden por todo el país en contra de la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena han encontrado eco en Coahuila, donde Humberto Muñoz, Coordinador de Magistrados del Poder Judicial Federal, ha tomado una postura firme.

Según Muñoz, estas acciones son un acto de defensa de la independencia judicial, vital para mantener el equilibrio de poderes en México, pero parte de la ciudadanía apoya a la reforma por desconocimiento a la Constitución.

Muñoz detalló que las movilizaciones de los jueces y magistrados no son simples muestras de inconformidad, sino un llamado de atención a la comunidad.

"Nuestra protesta es un grito de alerta. Queremos que la gente entienda la gravedad de lo que está en juego", afirmó.

Según el Magistrado, la población en general desconoce gran parte de la Constitución y el rol crucial que desempeña el Poder Judicial, un desconocimiento que, asegura, está siendo explotado por el Gobierno para obtener apoyo en su intento de modificar este organismo clave.

El escenario que pinta Muñoz es sombrío: si la reforma judicial sigue su curso, las consecuencias para la justicia en México podrían ser devastadoras.

"Si permanecemos en silencio, la reforma pasará de todos modos", advirtió, subrayando que, aunque la situación parece inevitable, los magistrados y jueces tienen la obligación moral de luchar por los derechos de los ciudadanos. "Debemos al menos tener la dignidad de salir a defender lo que es justo", enfatizó.

Muñoz también criticó la campaña de desprestigio que, según él, se ha lanzado contra los jueces y magistrados, con el fin de debilitar al Poder Judicial, que ha sido un contrapeso esencial frente a los otros poderes del Estado.

"Nuestro trabajo es garantizar que el pueblo de México tenga sus derechos respetados frente a cualquier abuso del poder", declaró. A su juicio, la eficacia y autonomía del Poder Judicial son precisamente las razones por las cuales se busca su debilitamiento.

El Magistrado expresó una preocupación particular por el futuro del país si la reforma se lleva a cabo. "Las consecuencias negativas se verán pronto. En unos años, podrían reducirse los jueces a la mitad, y una vez que la Constitución sea modificada, no habrá vuelta atrás", alertó. Muñoz no dudó en hacer una comparación contundente: "Si cambian la Constitución, nos dirigimos hacia un camino sin retorno, como Venezuela".

Frente a las críticas que acusan a los magistrados de defender únicamente sus sueldos y privilegios, Muñoz fue tajante: "No estamos aquí por dinero, estamos defendiendo la libertad, la educación y la propiedad de los mexicanos", aclaró.

Explicó que el trabajo del Poder Judicial es crucial para proteger a los ciudadanos de los abusos de poder, citando casos como el embargo indebido de cuentas bancarias, donde los jueces intervienen para corregir injusticias.

Finalmente, Muñoz reflexionó sobre la falta de comprensión que la población tiene acerca de la labor judicial. "Muchos no se toman el tiempo para entender lo que hacemos, porque están ocupados con sus propios problemas. Pero la justicia imparcial no puede esperar", concluyó, subrayando que, si no se toma acción ahora, el daño a la Constitución podría ser irreparable.