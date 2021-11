Deja sin presupuesto federación a Coahuila

SALTILLO, COAH.- El sector educativo en Coahuila empieza a padecer el resultado de los recortes presupuestales por parte del Gobierno Federal, lo que augura un panorama difícil en los próximos meses tanto para los docentes, como para los alumnos.

Esta semana se dio a conocer del cierre de la preparatoria Venustiano Carranza, que pertenece al Colegio de Bachilleres de Coahuila (Cobac) en Saltillo al no contar ya con recursos para el pago del salario, aguinaldos y prestaciones a docentes de este nivel educativo pues la federación quitó el presupuesto.

Por su parte, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez manifestó su preocupación por no contar tampoco con inversión para que la Máxima Casa de estudios de Coahuila funcione de manera óptima.

"Seguimos con problemas, no hay recurso para el pago de las prestaciones de los docentes, tampoco para contratar a nuevos maestros y los que tenemos tienen horas clases extras para poder cumplir con el programa", expresó.

Hernández Vélez refirió que hace seis meses, la Cámara de Diputados determinó que la gratuidad en la Educación Superior Universitaria debe ser al cien por ciento; sin embargo, sólo quedó en papel, pues el mismo Gobierno Federal no ofrece el presupuesto para que pueda lograrse.

"No tenemos una partida para la educación y cada vez son más recortes, los diputados piden que no se apliquen las cuotas, pero tampoco facilitan ni garantizan que se pueda concretar la gratuidad en la educación con la falta de presupuesto que tenemos", reiteró.

El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila añadió que en el tema de las becas para los estudiantes se han reducido al 50 por ciento, lo que era uno de los atractivos de la Máxima Casa de Estudios; tampoco tienen dinero para el pago de pensiones, que desaparecieron desde el 2018.

"Son prestaciones que les debemos al personal, no es nada regalado; en este rubro nos faltan 480 millones de pesos que el Gobierno Federal no envió", expresó.

Hernández declaró que actualmente la UA de C tiene el 95 por ciento de gratuidad, pero no se podrá concretar al cien por la negativa del Gobierno Federal de apoyar al sector educativo: "No podemos aumentar las cuotas para poder al menos ampliar la plantilla de personal y tampoco podemos pedir prestado, estamos impedidos; si seguimos así continuará el déficit de profesores, tampoco podremos invertir en infraestructura tencológica y tendrán que disminuirse aún más las becas", señaló.

En cuanto a la preparatoria Venustiano Carranza, que pertenece al Colegio de Bachilleres de Coahuila, personal de la Secretaría de Educación en Coahuila dio a conocer que por cuarto año consecutivo, no reciben el presupuesto para poder solventar salarios, aguinaldos ni prestaciones, por lo que 21 maestros se quedarán sin empleo.

Con el cierre del COBAC, alrededor de 250 alumnos deberán ser reubicados; sin embargo, al continuar los recortes, serían más planteles del sistema CECyTEC los que tendrán que cerrar sus puertas.