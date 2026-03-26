Avanzan en Coahuila proyectos de energía sustentable y desarrollo económico

SALTILLO, COAH.- En Coahuila, el desarrollo económico y los proyectos de protección del medio ambiente con energía sustentable avanzan de manera paralela, especialmente en regiones como la Carbonífera, así lo informó el Secretario de Economía, Luis Olivares, que afirmó que se ha reforzado el diálogo para evitar que temas ambientales frenen proyectos viables.

El funcionario estatal señaló que durante reuniones recientes, se acordó mantener mesas de trabajo colaborativas con el Gobierno Federal con el objetivo de garantizar que las inversiones cumplan con criterios de sustentabilidad sin convertirse en un obstáculo para el crecimiento económico del estado.

Acciones de la autoridad

En este contexto, explicó que actualmente se contemplan alrededor de 11 mil empleos por generarse y 8 mil millones de pesos en inversiones, derivadas de proyectos anunciados en el primer trimestre del año. A diferencia de otros periodos, estas iniciativas destacan por su rápida ejecución, ya que se prevé que comiencen operaciones en cuestión de meses, dentro de este mismo 2026.

Asimismo, destacó que el inicio de las negociaciones para la revisión del tratado comercial internacional ha generado mayor confianza entre inversionistas. Se espera que, conforme avance el año y se definan las condiciones, particularmente hacia el segundo semestre, se detonen múltiples proyectos que actualmente se encuentran en fase de análisis.

Detalles confirmados

De acuerdo con Luis Olivares, el estado mantiene en cartera entre 30 y 35 proyectos de inversión, los cuales continúan en proceso de consolidación. El Secretario indicó que este flujo constante de propuestas es resultado del interés internacional que sigue despertando Coahuila, con visitas frecuentes de delegaciones empresariales.

Recientemente, se recibió a representantes de la región de Baviera, Alemania, considerada uno de los principales motores industriales de Europa. Además, se anunció una próxima gira de promoción económica en el mes de abril, donde se buscará concretar inversiones previamente gestionadas y abrir nuevas oportunidades de negocio.

Impacto en la comunidad

En paralelo, también se trabaja en destrabar proyectos energéticos que quedaron detenidos durante la administración federal anterior. Este tema se ha abordado en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente, ya que el suministro energético es clave para la instalación de nuevas industrias. El dinamismo económico se mantiene, con nuevas propuestas que continúan sumándose. Tan solo en días recientes, una empresa española planteó cuatro proyectos adicionales para el estado. Sin embargo, reconoció que factores externos como los conflictos internacionales, el precio del petróleo y los costos logísticos representan desafíos que podrían impactar en la inflación y en la movilidad de mercancías.