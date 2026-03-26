Miguel Felipe Mery Ayup fija postura firme contra litigio mediático en Coahuila

SALTILLO, COAHUILA.- El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Miguel Felipe Mery Ayup, fijó una postura firme frente a abogados que recurren al llamado "litigio mediático", al calificar esta práctica como inapropiada, carente de ética profesional y contraria a los principios de la justicia.

El titular del Poder Judicial señaló que la exposición mediática impulsada por algunas de las partes, no contribuye al proceso judicial y, por el contrario, busca generar presión indebida sobre la autoridad. "Nosotros no litigamos a través de los medios ni admitimos justicia en redes sociales", enfatizó.

Acciones de la autoridad

En ese sentido, advirtió que los señalamientos falsos o imputaciones sin sustento pueden derivar en la comisión de delitos, por lo que llamó a los litigantes a conducirse con responsabilidad. Mery Ayup subrayó que la labor de jueces y magistrados se rige por la independencia, la autonomía y la imparcialidad, y que las resoluciones se toman exclusivamente con base en las pruebas presentadas durante el juicio.

Asimismo, rechazó cualquier intento de presión externa, ya sea mediante mensajes, redes sociales o incluso intervenciones de actores políticos. El magistrado también hizo un llamado a las partes involucradas y a sus familiares a evitar la difusión de información errónea o la generación de debates en redes sociales, al considerar que estas acciones entorpecen los procesos legales y dificultan la posibilidad de acuerdos o mediaciones.

Detalles confirmados

En cuanto al caso referido, aclaró que la imputación corresponde a violencia familiar en su modalidad psicológica y sustracción de menores, descartando que se trate de violencia vicaria, como se ha difundido públicamente. El presidente del Poder Judicial advirtió que algunos abogados utilizan estrategias mediáticas para prolongar los juicios con fines económicos, lo que no solo afecta a las partes involucradas, sino que también implica un costo para el sistema de justicia y, en consecuencia, para la sociedad.

Asimismo, denunció prácticas que calificó como una "manipulación del sistema", en las que se busca provocar la excusa de jueces para alterar la asignación de los casos. "Eso es una falta de ética total y absoluta", afirmó.

Finalmente, reiteró que el Poder Judicial no se someterá a presiones externas y que su única función es impartir justicia conforme a derecho. "No estoy dispuesto a litigar en medios, estoy dispuesto solamente a impartir justicia y a que se respete a la autoridad judicial", concluyó.