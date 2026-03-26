Alcalde Javier Díaz González inicia programa Colonias al 100 en Lomas Verdes

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, arrancó el programa Colonias al 100 en la colonia Lomas Verdes, en el que, a través de la intervención de 14 dependencias municipales de manera simultánea, trabajarán para mejorar integralmente la calidad de vida de las y los vecinos.

"De manera transversal, verán la labor de más de 200 trabajadores municipales, con acciones como limpieza y mantenimiento de parques y arroyos, bacheo y pintura en calles, instalación y reparación de luminarias, actividades de seguridad y prevención, atención integral de salud con vacunaciones y consultas médicas, así como actividades deportivas y talleres culturales", dijo el presidente municipal de Saltillo.

Javier Díaz mencionó que en 2025 se atendieron 18 colonias con este programa y que este año se trabaja en Misión Cerritos y ahora en Lomas Verdes, para sumar ya 20 colonias intervenidas.

"Agradecemos el firme respaldo de nuestro amigo y gobernador Manolo Jiménez Salinas, con quien seguiremos trabajando de manera coordinada. Vamos a darle con todo para dejar al 100 Lomas Verdes", refirió.

El alcalde informó que con el programa Colonias al 100 se han realizado acciones como más de 138 mil metros cuadrados de deshierbe y limpieza de parques y jardines; cerca de 93 mil metros lineales de deshierbe en camellones; más de 2 mil 200 baches tapados; y más de 55 mil 500 personas atendidas con acciones de cultura, deporte, seguridad y DIF, entre otras.

El diputado local Álvaro Moreira Valdés mencionó que hoy se pone en marcha un programa integral que dejará la colonia muy bonita y permitirá sentirnos más orgullosos de Lomas Verdes.

"Este es el resultado de mantenernos unidos para tener este tipo de respuestas y soluciones; esto es lo que necesita la gente", apuntó el legislador.

A nombre de las y los beneficiarios, Martha Alicia González Salazar agradeció al alcalde Javier Díaz y al Gobierno Municipal de Saltillo por incluir su colonia en el programa Colonias al 100, que ha cambiado por completo diferentes sectores de la ciudad.

Durante el arranque estuvieron presentes Yajaira Briones Aguilar, regidora presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano; César Iván Moreno Aguirre, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos; y Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana.