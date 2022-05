Descarta Coahuila hepatitis aguda

SALTILLO, COAH.- El Secretario de Salud en Coahuila, Roberto Bernal, dio a conocer que se descartó el caso de hepatitis aguda en una paciente de 15 años de edad que se localizó en Saltillo; sin embargo, considera que en cualquier momento pueden comenzar a reportarse a menores que sí tengan dicho padecimiento.

Ante ello, Roberto Bernal reconoció que en el Estado no se tiene la capacidad para realizar trasplantes hepáticos para atender este tipo de casos, por lo que llama a los padres de familia para que apliquen medidas preventivas a través de la vacunación de sus hijos con el esquema completo y con la dosis contra la hepatitis.

"Coahuila no tiene la capacidad para realizar los trasplantes hepáticos, solo se hacen en algunos hospitales, principalmente en la Ciudad de México y aunque al momento no hemos detectado casos en el Estado, en algún momento tendremos que enfrentar esta situación; afortunadamente la paciente con síntomas sospechosos que se registró en Saltillo, ya fue descartada de padecer la hepatitis aguda", reiteró el funcionario.

De acuerdo al Secretario de Salud, a nivel internacional se ha reportado que se realizaron trasplantes a menores de edad por tener la enfermedad, pero de no haberlo hecho, la vida de los niños estaría en riesgo porque incluso pueden llegar a fallecer: "La hepatitis puede ser causada por muchas circunstancias, como el consumo de drogas, alcohol, o por otras enfermedades, bacterias y por virus, las más frecuentes son por virus A, B y C; sin embargo, la nueva variante no tiene que ver con las ya conocidas".

Finalmente, Roberto Bernal reiteró que los padres de familia pueden acudir a los Centros de Salud para que les apliquen a sus hijos la vacuna contra la hepatitis, pues si se cuenta con este biológico: "Ya los expertos que están analizando la situación y nosotros hacemos lo propio para determinar qué medidas podemos tomar".