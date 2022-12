Desconoce Morena Coahuila a Guadiana como candidato a gobernador de Coahuila

Mientras que 37 de los 72 integrantes del Consejo Político Estatal de Morena en Coahuila desconocieron a Armando Guadiana Tijerina, como su virtual candidato morenista a la gubernatura estatal, el senador señaló que buscará a través del diálogo sumar a los integrantes de su partido para llegar fuerte a las elecciones de junio del 2023.

En una sesión extraordinaria celebrada ayer martes, a la cual acudieron 37 de los 72 consejeros, el Consejo Estatal de Morena dijeron no estar de acuerdo con la designación del senador Armando Guadiana, como Coordinador de los Comités de Defensa de Cuarta Transformación en Coahuila, cargo que lo convertiría a partir del 1 de enero, en el candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila.

En entrevista a la cadena nacional de noticias Milenio, el senador Armando Guadiana Tijerina, virtual candidato a la gobernatura de Morena en Coahuila, señaló que el método de elección del abanderado, se debe de respetar.

El también senador, Armando Guadiana, señaló que en su momento, los aspirantes a la gobernatura por Morena, firmaron un acuerdo en el que se establecían las encuestas como método para designar candidato a la gobernatura, por lo que señaló que se debería de respetar.

"Estamos hablando de que se hicieron 3 encuestas con 4 mil 500 encuestados y en todas las encestas salieron parecidas, no es una cosa de un invento de la noche a la mañana", señaló Armando Guadiana.

Confió en que la efervescencia política disminuya con el paso de los días, por lo que anunció que en los próximos días va a platicar con los consejeros políticos que no están de acuerdo con su designación para invitarles a sumarse a su proyecto político.

Cabe señalar que previamente, Layla Yamilet Matanus Castaño, presidenta del Consejo Estatal de Morena, dijo que en Coahuila se deberá reponer el procedimiento de encuestas o incluso otro método para designar al candidato a la Gubernatura: "Somos la máxima autoridad en el estado de Coahuila y queremos que se nos tome en cuenta en las decisiones próximas a las candidaturas a gobernador".

"Estamos diciéndole a Mario Delgado que Coahuila no se toca, que Coahuila no es una moneda de cambio, que Coahuila no se negocia y los coahuilenses estamos dispuestos a defender y que ha sido un Estado muy violentado, los muertos los hemos puesto nosotros y del saqueo ni qué decir, que Coahuila ya se cansó, no se va a quedar con los brazos cruzados y que Morena nos pertenece a los militantes y a todo aquel simpatizante que quiera formar parte". reclamó Matanus Castaño

Los otros integrantes del Consejo Estatal de Morena afines a Armando Guadiana emitieron un comunicado, donde piden a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, aclarar si el Consejo Estatal tiene la facultad de participar en la designación de candidatos.

"Exhortamos fraternalmente al resto de nuestras compañeras y compañeros consejeros, así como a la presidenta del Consejo, al respeto irrestricto de la legalidad estatutaria", dice el comunicado que, afirman, respaldan 35 consejeros.