Presunto estupro: Detienen a japonés en Saltillo

SALTILLO, COAH.- Un ciudadano de origen japonés, identificado como Matsui "N", fue detenido el pasado 14 de julio en Saltillo por su presunta responsabilidad en delitos cometidos en agravio de una menor de edad. La detención fue confirmada por la Fiscalía General del Estado, a través de su Fiscalía Especializada de las Mujeres y la Niñez.

Según la información oficial, el individuo enfrenta cargos por corrupción de menores y estupro, delitos que contemplan penas de 2 a 4 años y de 7 meses a 5 años de prisión, respectivamente, conforme al Código Penal vigente.

El caso se activó luego de que trabajadores de un hotel ubicado sobre bulevar Galerías reportaran a las autoridades la presencia sospechosa de un hombre adulto en compañía de una adolescente que presentaba signos de intoxicación. La alerta permitió la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad.

El sujeto fue detenido en el lugar y trasladado inicialmente a las celdas municipales, para luego ser ingresado al Centro Penitenciario Varonil de Saltillo. De acuerdo con las investigaciones preliminares, su residencia se encontraba en el mismo hotel donde ocurrieron los hechos.

La víctima, una joven de aproximadamente 17 años, fue canalizada a un hospital para recibir atención médica especializada. Actualmente permanece bajo custodia de la Fiscalía Especializada, siguiendo los protocolos establecidos para protección y asistencia a menores en situación de riesgo.

Las autoridades aclararon que, hasta el momento, no existen elementos para imputar al detenido por privación ilegal de la libertad ni por trata de personas, ya que las primeras indagatorias indican que no hubo retención forzada de la menor. Sin embargo, la carpeta de investigación sigue abierta, y no se descarta que surjan nuevos elementos relacionados con posibles delitos de mayor gravedad.

Dado que el imputado es extranjero, la Fiscalía estatal informó que se dará parte al Consulado del país con el que se asocia su nacionalidad en la documentación preliminar, para garantizar que se respeten sus derechos consulares, conforme a los tratados internacionales aplicables.