Detienen a sujeto por el delito de homicidio

Saltillo, Coah.- Elementos de la Fiscalía General del Estado detuvieron a Alfredo de 27 años de edad por el delito de homicidio, cometido el martes siete de noviembre.

Los hechos que le imputa el Ministerio Público sucedieron en la colonia Cinco de Mayo, cuando Alfredo lesionó con arma blanca a la víctima de 26 años de edad, quien falleció a consecuencia de las heridas en el Hospital Universitario.

Por estos hechos, la Fiscalía General, a través de la Unidad de Homicidios Violentos inició carpeta de investigación por el delito de homicidio, solicitando al Juez de Primera Instancia en Materia Penal la orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada este jueves por elementos de la Agencia de Investigación Criminal.

Tras la detención, Alfredo fue trasladado al Centro Penitenciario Varonil donde quedó internado a disposición del Juez de la causa.

