Día de Muertos en Coahuila: Hugo Lozano destaca tradiciones

SALTILLO, Coah. - Privilegiar las tradiciones mexicanas, como el Día de Muertos, frente a celebraciones extranjeras como Halloween es el llamado de Hugo Lozano, subsecretario de Educación Básica de Coahuila, quien destacó la importancia de preservar las costumbres nacionales entre las nuevas generaciones.

El funcionario señaló que las tradiciones del país deben mantenerse vigentes y reconoció que diversas escuelas, zonas escolares y niveles educativos realizan actividades alusivas a esta celebración.

"Las tradiciones en nuestro país son muy recomendables que se sigan utilizando", expresó al referirse a las acciones que se llevan a cabo en los planteles educativos durante esta temporada.

Lozano explicó que algunas escuelas lo han invitado a participar en las actividades relacionadas con el Día de Muertos, particularmente en la instalación de altares que se organizan en distintas regiones.

Añadió que el área de Educación Artística de la Secretaría de Educación también desarrolla actividades para conmemorar estas fechas, aunque aclaró que no existe un programa general de concursos o eventos especiales.

Al ser cuestionado sobre si debe darse mayor relevancia al Día de Muertos que a Halloween, el subsecretario se pronunció a favor de la tradición mexicana.

"Claro que sí. Y pues es la tradición que tenemos en el país. Vamos a esperar que se siga replicando en todos los estados", afirmó.

El funcionario agregó que buscará acompañar algunas de las actividades escolares para respaldar la preservación de estas costumbres.