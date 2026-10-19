Nueva fosa en Saltillo garantizará disposición de basura por tres años

SALTILLO, COAH.- La nueva fosa del relleno sanitario de Saltillo será la última que podrá habilitarse en el actual sitio de disposición final, por lo que el municipio deberá buscar otro terreno para garantizar la continuidad del servicio, informó Aníbal Soberón, titular de Servicios Primarios.

El funcionario indicó que la construcción de la nueva celda avanza y deberá quedar lista en diciembre, con el compromiso de comenzar a depositar residuos el 1 de enero.

La infraestructura se ubicará entre las fosas 5 y 7, junto a esta última, en un espacio de aproximadamente 2.4 hectáreas que cuenta con profundidad natural favorable para la disposición de basura.

Soberón explicó que, de acuerdo con los cálculos de la Dirección de Obras Públicas, la nueva fosa tendrá una vida útil aproximada de tres años. Sin embargo, no precisó su capacidad en metros cúbicos.

Actualmente, los residuos de la recolección domiciliaria se depositan en la fosa 7, mientras continúan los trabajos para habilitar el nuevo espacio.

Ante la limitada capacidad del sitio, el titular de Servicios Primarios señaló que durante los próximos tres años deberá concretarse la adquisición de otro terreno para instalar un nuevo sitio de disposición final.

Además de encontrar un predio adecuado, el municipio tendrá que realizar los trámites correspondientes ante la Federación, incluida la manifestación de impacto ambiental, procedimientos que, de acuerdo con el funcionario, requieren tiempo.

La nueva fosa permitirá mantener la operación del relleno sanitario durante aproximadamente tres años, periodo en el que las autoridades deberán avanzar en la búsqueda de una alternativa para recibir los residuos de Saltillo.