Resultados de elecciones en Coahuila muestran apoyo a Manolo Jiménez

SALTILLO, COAH.- Los resultados de las últimas elecciones en Coahuila muestran, de acuerdo con el subsecretario de Gobierno, Diego Rodríguez Canales, un respaldo ciudadano al proyecto encabezado por el gobernador Manolo Jiménez.

Al referirse a las declaraciones del dirigente nacional del Partido del Trabajo, quien habría reconocido que sin alianzas su partido tendría dificultades para ganar una gubernatura, Rodríguez Canales señaló que Morena tampoco ha conseguido imponerse en Coahuila, ya sea de manera individual o mediante coaliciones.

Como referencia, recordó que Manolo Jiménez obtuvo 765 mil 490 votos en la elección de gobernador de 2023, de acuerdo con resultados documentados por el Instituto Nacional Electoral.

En la elección de diputaciones locales de ese mismo año, la coalición Alianza Ciudadana por la Seguridad, integrada por PAN, PRI y PRD, obtuvo 710 mil 16 votos, mientras Morena registró 354 mil 480 y el PT 117 mil 573.

"Creo que el mensaje que los coahuilenses han mandado aquí es muy claro. Aquí se la han decidido jugar por la seguridad, por el desarrollo económico, por la calidad de vida, por apoyar el gobierno y el proyecto de Manolo Jiménez", afirmó.

Rodríguez Canales manifestó que existe respeto hacia las decisiones y dinámicas internas de cada partido político, pero sostuvo que el contacto con la ciudadanía permite identificar las principales preocupaciones de las familias.

Entre ellas, mencionó la situación económica y señaló que los efectos de los problemas nacionales se reflejan en el gasto de los hogares, particularmente por el aumento en los precios de la canasta básica y los combustibles.

También señaló dificultades relacionadas con los servicios de salud pública y el abasto de medicamentos.

"Falta con escuchar a la gente para ver la realidad que estamos viviendo en México", manifestó.

Sobre la posibilidad de integrar un frente común para evitar que Morena llegue a la gubernatura de Coahuila, el subsecretario de Gobierno señaló que incluso legisladores federales del PAN han planteado esa posibilidad.

Rodríguez Canales sostuvo que actualmente existen diferencias entre los proyectos políticos y afirmó que en Coahuila se han privilegiado, desde su perspectiva, asuntos como la seguridad, el desarrollo económico y la calidad de vida.

En otro tema, cuestionó los planteamientos de Morena y PT relacionados con la regulación del uso de inteligencia artificial y acusó a legisladores de esos partidos de emplear esta tecnología para difundir contenidos que calificó como falsos.

"Me parece una burla a la ciudadanía decirle, por un lado, que queremos legislar para que no se utilice inteligencia artificial y, por otro lado, utilizarla sus legisladores", expresó.

El funcionario también criticó las propuestas que contemplen sanciones para quienes elaboren o difundan sátiras políticas, al considerar que podrían afectar la libertad de expresión.

Señaló que cualquier legislación relacionada con este tema debe tomar en cuenta sus posibles efectos sobre los medios de comunicación y el ejercicio periodístico.

"Hoy llegan al punto de subir a la máxima tribuna una ley en la cual van a limitar la libertad de expresión", sostuvo.