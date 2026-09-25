Kalionchiz alerta sobre la ley anti-memes en Coahuila

SALTILLO, COAH.- El diputado federal del PRI por Coahuila, Theodoros Kalionchiz de la Fuente, advirtió que la oposición se mantendrá vigilante ante las próximas iniciativas legislativas de Morena, particularmente aquellas que puedan afectar la libertad de expresión.

Sus declaraciones se producen en medio de la polémica por la llamada "ley anti-memes", cuya propuesta original contemplaba sanciones económicas y penas de prisión relacionadas con el uso de elementos de la identidad gráfica gubernamental en memes y parodias. El dictamen fue modificado posteriormente en el Senado y continúa en proceso legislativo.

Kalionchiz sostuvo que, ante las próximas propuestas de Morena, "hay que esperarse lo peor", al considerar que algunas iniciativas impulsadas por ese partido terminan siendo modificadas durante el proceso legislativo.

"Puras iniciativas malas, siempre las hacen, luego las componemos después en dos, tres meses, los errores van al Senado, hacen otra cosa allá, nos la regresan", afirmó.

El legislador priista señaló que uno de los temas que más le preocupa es cualquier intento de limitar la libertad de expresión, particularmente en lo relacionado con los medios de comunicación.

"Eso es algo que es muy grave, que estén atentando contra el derecho a libertad de expresión", expresó.

Aseguró que desde el PRI y las bancadas de oposición defenderán este derecho desde la Cámara de Diputados y mantendrán una postura firme ante cualquier propuesta que consideren restrictiva.

"Vamos a estar nosotros a pie de cañón en la oposición. Yo creo que es el único derecho que actualmente tenemos libre todos los ciudadanos, el derecho a la comunicación, y vamos a luchar fuerte en contra de que nos coarten el derecho a libertad de expresión", manifestó.

Kalionchiz también afirmó que actualmente existe intimidación hacia medios de comunicación, aunque no precisó casos concretos al realizar sus declaraciones.

Además, cuestionó la preparación de algunos integrantes de la Cámara de Diputados y afirmó que existen legisladores que, desde su percepción, desconocen los temas sobre los que participan en la elaboración de leyes.

"Son personas que nomás se sientan, levantan la mano, cobran su cheque y se ofenden", declaró.

En sus críticas a Morena, el diputado federal afirmó que, desde su perspectiva, legisladores de ese partido concentran los lugares de una supuesta lista de los "cien peores legisladores" de la Cámara de Diputados. Durante sus declaraciones no presentó la fuente de dicha clasificación.

Finalmente, Kalionchiz calificó a Morena como un "partido de narcotraficantes" y aseguró que la bancada priista continuará haciendo frente a las iniciativas que considere contrarias a sus posiciones.