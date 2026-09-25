Investigan deceso de Joven de 17 años

SALTILLO, Coah. - Una adolescente de 17 años fue localizada sin vida la mañana de este viernes dentro de un domicilio de la colonia Portal de las Lomas.

El inmueble se ubica en el cruce del bulevar Capitán Ignacio Meza Rueda y la calle Estanque, donde familiares solicitaron auxilio al número de emergencias 911 luego de encontrar a la menor inconsciente en su habitación.

De acuerdo con los primeros informes, la joven fue localizada por sus familiares, quienes solicitaron la intervención de los servicios de emergencia. Paramédicos acudieron al domicilio para valorar a la adolescente, pero tras realizar la revisión correspondiente confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal y de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se practicaría la necropsia de ley para establecer la causa del fallecimiento.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer públicamente las circunstancias que derivaron en la muerte de la joven ni han establecido un motivo. La investigación permanece abierta.