Migrantes y residentes en Coahuila acceden a educación con IEEA

SALTILLO, COAH.- Personas migrantes y habitantes provenientes de otras entidades encuentran en Coahuila una alternativa para concluir, acreditar o regularizar sus estudios mediante los servicios del Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA).

Jaime Bueno Zertuche, director del organismo, informó que entre los usuarios de los círculos de estudio se encuentran personas originarias de Honduras, El Salvador y Guatemala, además de habitantes procedentes de estados como Oaxaca, Veracruz y Guerrero. "Nos ha tocado ver en los círculos de estudio gente de Honduras, gente de El Salvador, gente de Guatemala y también de otros estados como Oaxaca, Veracruz y Guerrero", señaló.

El IEEA brinda asesoría y acompañamiento durante los procesos necesarios para que los usuarios puedan acreditar su preparación y continuar dentro del sistema educativo mexicano. Bueno Zertuche explicó que algunos enfrentan obstáculos adicionales, como las diferencias de idioma o la falta de documentación necesaria para acreditar y revalidar los estudios cursados previamente en sus lugares de origen.

Entre los casos atendidos se encuentra el de una familia de origen ruso en Torreón, cuyos integrantes habían cursado estudios de secundaria y preparatoria en su país. Debido a las diferencias entre ambos sistemas educativos y al idioma, tuvieron que iniciar un proceso para regularizar sus conocimientos en México. "Estarán con nosotros presentando los exámenes y demás. La verdad es que hay muchas realidades y estamos encantados de poderlos atender", afirmó.

El funcionario consideró que la incorporación de estas personas a los procesos de educación para adultos también tiene un impacto favorable en los indicadores educativos de Coahuila, particularmente en el grado de escolaridad, uno de los elementos que contribuyen a la competitividad estatal.

La presencia de población procedente de otros estados y países no es constante y puede variar de acuerdo con la temporada y el año, explicó. Entre los municipios donde se concentra una mayor cantidad de población foránea mencionó Acuña. En la región sureste, agregó, Saltillo y Ramos Arizpe también cuentan con una presencia importante de personas provenientes de otros lugares.

El titular del IEEA reiteró que los servicios de la institución están disponibles para quienes necesiten concluir o regularizar su educación, sin importar su lugar de procedencia. "Hay muchas realidades y nosotros estamos a la orden para poder atenderlos", puntualizó.