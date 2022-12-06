Eligen a Riquelme mejor gobernador

De acuerdo con el “Ranking Mitofsky Capítulo: Gobernadores y gobernadoras de México” sobre aprobación ciudadana de noviembre, el primer lugar lo ocupó Miguel Ángel Riquelme Solís del PRI en Coahuila, y en el último de 32 sitios se colocó el morenista David Monreal, de Zacatecas.

La medición fue realizada para ‘El Economista’, y se presenta el promedio más bajo en dos años, ya que 20 gobernadores cayeron en su registro de aprobación, 3 del PAN, 2 del PRI, 15 de Morena, y 12 subieron, 2 del PAN, 2 del PRI, 2 de MC, uno del PVEM, uno del PES y 4 de Morena.

En el penúltimo mes del año, 46.1 por ciento de los ciudadanos, en promedio a nivel nacional, aprobó el desempeño de los gobernadores, gobernadoras y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México; se trata de la aprobación ciudadana mensual más baja de los mandatarios estatales desde hace dos años.