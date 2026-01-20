Javier Díaz y Manolo Jiménez anuncian programa de embellecimiento urbano en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde Javier Díaz González informó que junto con el gobernador Manolo Jiménez Salinas se implementará en este 2026 un gran programa de embellecimiento urbano en todo Saltillo, que incluye la rehabilitación de vialidades y avenidas.

Mencionó que para ello y con el respaldo del gobernador, se contará con 50 cuadrillas para mejorar el entorno de las familias saltillenses en todos los sectores de la ciudad.

"Serán brigadas de embellecimiento urbano, pintura y deshierbe, entre las que se incluyen además 16 cuadrillas de rehabilitación de vialidades y avenidas, así como al interior de las colonias", dijo.

Javier Díaz destacó que para la rehabilitación de vialidades en el 2024 se contaba con 4 cuadrillas y en el 2025 subió a 7, y en este 2026 serán un total de 16 cuadrillas.

"Con ello se tendrá la posibilidad de atender los diferentes sectores de la ciudad de una manera más rápida y con tiros de precisión", refirió el presidente municipal.

Señaló que se apoyarán con 2 maquinarias para rehabilitar el pavimento en las avenidas principales donde hay agrietamientos, mientras que las cuadrillas manuales trabajarán de lleno al interior de las colonias de Saltillo.

"Vamos a dividir estas cuadrillas con una calendarización muy importante. Ya tuve una reunión también con el equipo del Municipio para planear la logística y tener el arranque oficial de las 50 cuadrillas", dijo el presidente municipal.

Díaz González añadió que dentro de las acciones a realizarse en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez se incluye también el tema de la limpieza en los terrenos baldíos de la ciudad.

"Los terrenos tienen dueño, hay que notificar de acuerdo a Catastro, y si no lo limpia el dueño poder implementar una multa administrativa y buscar la manera de cómo limpiarlo nosotros", puntualizó el alcalde de Saltillo.