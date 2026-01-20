Regidores de Arteaga denuncian irregularidades en entrega de apoyos sociales

ARTEAGA, COAHUILA.– Regidores del municipio de Arteaga denunciaron presuntas irregularidades en la administración municipal encabezada por la alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores, relacionadas con la entrega de apoyos sociales a la población.

De acuerdo con el regidor de Morena, Jorge Rentería, ya fue presentado un oficio ante la Auditoría Superior del Estado con el objetivo de que se investigue la forma en la que se están otorgando los apoyos y se esclarezcan posibles omisiones en el proceso.

El edil señaló que desde hace varios meses la alcaldesa y su equipo no han proporcionado al Cabildo la información correspondiente sobre los beneficiarios de los programas sociales, lo que impide conocer los criterios bajo los cuales se realizan las entregas.

Asimismo, indicó que existe la presunción de que los apoyos estarían siendo otorgados únicamente a familias afines a la actual administración, dejando fuera a ciudadanos que no simpatizan con la alcaldesa, quienes no estarían recibiendo ningún beneficio de los programas vigentes y estarían necesitando más dichos apoyos.

Ante esta situación, los regidores solicitaron que se verifiquen las razones por las cuales se omite la entrega de información al Cabildo y se garantice que los apoyos sociales se distribuyan de manera equitativa y transparente entre la población de Arteaga.