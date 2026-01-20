Alcalde Javier Díaz anuncia más de mil plazas de empleo temporal en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El programa de empleo temporal en Saltillo iniciará en el mes de febrero y contará con poco más de mil plazas a cargo del municipio, informó el alcalde Javier Díaz, quien explicó que esta estrategia se complementará con un proyecto similar impulsado por el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez.

El edil detalló que se trata de dos programas distintos: uno estatal y otro municipal, los cuales coincidirán en el objetivo de generar oportunidades laborales temporales y, al mismo tiempo, mejorar el entorno urbano en distintos sectores de la ciudad.

En el caso del municipio, la convocatoria se lanzará a finales de febrero, una vez que se definan las colonias participantes.

"Este programa viene a complementar un gran esfuerzo de rehabilitación y embellecimiento de espacios públicos en Saltillo", señaló Díaz, al destacar que las personas beneficiadas serán habitantes de las propias colonias donde se realizarán los trabajos, lo que permitirá una atención más cercana y focalizada.

Acciones de la autoridad

De manera paralela al empleo temporal, el Ayuntamiento pondrá en marcha este mismo año un ambicioso plan de brigadas permanentes de rehabilitación urbana.

El alcalde recordó que en 2024 se contaba con cuatro brigadas, en 2025 aumentaron a siete y para 2026 se llegará a 16 cuadrillas dedicadas exclusivamente a la rehabilitación de calles y vialidades.

En total, se conformarán 50 brigadas y cuadrillas que atenderán tareas de bacheo, pintura, deshierbe, embellecimiento urbano y mejora general del entorno habitacional.

Detalles confirmados

Estas brigadas trabajarán bajo una logística y calendarización definidas, atendiendo tanto el interior de las colonias como vialidades principales, camellones, plazas y terrenos baldíos.

Sobre estos últimos, Díaz explicó que se notificará a los propietarios para que realicen la limpieza correspondiente y, en caso de incumplimiento, el municipio aplicará sanciones y ejecutará los trabajos necesarios.

El arranque oficial de las 50 cuadrillas está previsto antes de que concluya enero, mientras que el programa de empleo temporal iniciará en febrero como un complemento a estas acciones, reforzando la atención en los distintos sectores de Saltillo y generando beneficios tanto económicos como urbanos para la población.