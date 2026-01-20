Incendio en vivienda de Arteaga deja daños materiales y tres atendidos

ARTEAGA, COAHUILA.– Un incendio registrado la tarde de este lunes en una vivienda de la Zona Centro de Arteaga dejó como saldo daños materiales y tres personas atendidas por cuerpos de emergencia, sin que se reportaran lesionados de gravedad.

El siniestro ocurrió en un domicilio ubicado sobre la calle José María Morelos y Pavón, hasta donde se movilizaron elementos de Protección Civil y Bomberos de Arteaga, luego de que la Policía Municipal solicitara apoyo. A su arribo, el fuego ya había sido sofocado por los propios habitantes del inmueble.

¿Cómo ocurrió el incendio?

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el incendio se originó tras una explosión al momento de conectar un tanque de gas a un calentador, lo que provocó que una puerta de madera se incendiara. El fuego consumió parte de la estructura, además de un regulador de gas y el calentador.

Atención a los afectados

Paramédicos valoraron a tres personas en el sitio: una mujer de 78 años que presentó crisis nerviosa, así como dos hombres de 75 y 38 años, este último con quemaduras de primer grado. Dos de los afectados fueron llevados a domicilios de familiares, mientras que uno más permaneció en la vivienda tras recibir atención médica.

Recomendaciones de Protección Civil

Autoridades de Protección Civil reiteraron el llamado a la ciudadanía a revisar de manera periódica las instalaciones de gas en los hogares, verificar reguladores y evitar conexiones improvisadas, a fin de prevenir este tipo de incidentes.