Inversión en seguridad: Javier Díaz y Juan Carlos Quiroz destacan avances

SALTILLO, COAHUILA.- El General Brigadier de Estado Mayor, Juan Carlos Quiroz Muñoz, comandante de la Sexta Zona Militar, destacó que la seguridad de Saltillo es invaluable, al reconocer que es resultado del trabajo coordinado entre los distintos órdenes de gobierno y la sociedad.

"Lo que se ve no se pregunta: ahí están los resultados (...) esto es invaluable. Creo que no se da en otro lugar", destacó.

En su intervención, el General Quiroz Muñoz dijo que se suma a las felicitaciones por los logros en seguridad alcanzados por la actual administración municipal, en los cuales se presentaron acciones operativas, de inteligencia y de proximidad social.

Acciones de la autoridad

En Saltillo opera el modelo de coordinación encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, en el que, junto al alcalde Javier Díaz González, se establece una cooperación absoluta con el Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional y las fiscalías estatal y federal, respectivamente.

El mensaje del General Brigadier de Estado Mayor, Juan Carlos Quiroz Muñoz, se dio durante la comparecencia del comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix.

Logros en seguridad

Entre los logros alcanzados durante el primer año de gobierno del alcalde Javier Díaz González, destacan:

1.- Reducción del 43.14 por ciento en robos a casa habitación.

2.- Reducción del 36.73 por ciento en robos a negocio.

3.- Reducción del 20 por ciento en robo a persona.

4.- Reducción del 17.58 por ciento en robos de vehículo automotor.

5.- Se pasó de 28 homicidios en 2024 a 15 en 2025, destacando la resolución del 100 por ciento de los casos.

Inversión en seguridad

El Comisionado resaltó que este año el alcalde invertirá más de mil 100 millones de pesos en materia de seguridad.

Asimismo, se sumarán 500 cámaras de videovigilancia, se mejorará la capacidad técnica del Centro de Comando C2 y se adquirirán nuevas patrullas para el Grupo de Reacción Sureste y la Policía de Tránsito.