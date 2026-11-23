SALTILLO, Coah.- Coahuila acumula entre 32 mil y 35 mil empleos generados durante 2026 y mantiene la expectativa de concluir el año con resultados similares a los del periodo anterior, pese a las dificultades económicas y a la conclusión de proyectos empresariales en los últimos meses.

José Luis Chapa Reséndez, subsecretario de Empleo y Productividad en Coahuila, destacó el comportamiento del mercado laboral y señaló que octubre fue uno de los meses con mejores resultados, al registrar aproximadamente 12 mil 800 nuevos puestos de trabajo, cifra que ubicó a la entidad en el octavo lugar nacional en generación de empleo durante este año.

Entre los factores que impulsaron la actividad laboral mencionó el inicio formal de operaciones de la planta Yokohama y una reciente ampliación industrial en Castaños. Asimismo, recordó que la semana pasada se realizó una feria de empleo en Torreón, en la que participaron 32 empresas con una oferta cercana a las 850 vacantes para personas interesadas en incorporarse al mercado laboral.

El subsecretario informó que, a lo largo de 2026, se han desarrollado más de 138 jornadas de empleo en las diferentes regiones de Coahuila. De estas actividades, 37 correspondieron a la región Centro, 39 a La Laguna, 28 a Piedras Negras y 25 a Acuña, con la finalidad de facilitar el contacto entre empleadores y buscadores de trabajo.

En cuanto a las proyecciones para 2027, estimó que los salarios podrían registrar un aumento de entre 8 y 10 %, además de anticipar condiciones favorables para sostener la generación de empleos durante los primeros seis meses del año. Para la región Centro, las expectativas apuntan a la creación de entre 3 mil 500 y 4 mil nuevas plazas laborales, impulsadas por las estrategias de promoción económica y atracción de inversiones.

En la región Sureste, Chapa Reséndez resaltó que se concentró alrededor del 60 % de los 12 mil 800 empleos registrados en octubre, por lo que confió en que el ritmo de contratación se mantenga durante el primer trimestre de 2027. No obstante, advirtió que diciembre representa tradicionalmente un periodo de mayor dificultad para el mercado laboral, debido al cierre de proyectos y a las bajas temporales de trabajadores. Como antecedente, mencionó que en diciembre del año pasado se registró la pérdida de aproximadamente 17 mil empleos, plazas que posteriormente fueron recuperadas.