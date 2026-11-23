SALTILLO, COAH.- Con la participación de cerca de 50 especialistas nacionales e internacionales, la Confederación de Trabajadores de México (CTM) realizará del 30 de noviembre al 2 de diciembre la tercera edición de la Convención Internacional de Derecho del Trabajo, Seguridad Social y Sindicalismo.

Tereso Medina, secretario general de la CTM, informó que el encuentro congregará a representantes sindicales de diferentes estados del país, integrantes de diversas ramas industriales, cámaras empresariales y autoridades laborales, con el objetivo de analizar los cambios y desafíos que enfrenta actualmente el ámbito laboral.

Explicó que uno de los principales ejes de discusión será el impacto de la inteligencia artificial, la robótica y los procesos de automatización en los centros laborales, así como las implicaciones de la implementación de la jornada laboral de 40 horas, cuyo proceso comenzará el próximo año.

Medina señaló que la convención permitirá compartir experiencias y establecer estrategias de negociación entre los distintos sectores, particularmente frente a las transformaciones tecnológicas y los cambios en las condiciones laborales.

Entre los participantes también se contempla al presidente de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, José Antonio Gómez, además de autoridades federales.

La ceremonia inaugural estará a cargo del secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños, siempre que su agenda le permita asistir, precisó el dirigente sindical.

Añadió que este encuentro pretende consolidar un espacio de diálogo entre trabajadores, organizaciones sindicales, empresarios y especialistas, para discutir los retos presentes y futuros en materia de derecho laboral y seguridad social.