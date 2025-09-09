Luly López entrega paquetes de útiles escolares en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, entregó paquetes de útiles escolares a estudiantes del plantel CECyTEC-EMSAD "José Martí" ubicado en el ejido San Juan del Retiro.

Mencionó que esto fue posible gracias a la campaña "Unidos somos útiles" en la que instituciones educativas, empresas y sociedad civil se sumaron en la donación de útiles escolares.

"Su generosidad hoy permite que niñas, niños, adolescentes y jóvenes de diferentes localidades rurales de Saltillo puedan tener lo necesario para su ciclo escolar", refirió Luly López.

La presidenta honoraria el DIF Saltillo agradeció además el respaldo y apoyo del alcalde Javier Díaz González para llegar con este tipo de programas a quienes más lo necesitan.

En el plantel de bachillerato se hizo entrega de 91 paquetes escolares a alumnas y alumnos de primero, tercero y quinto semestre, quienes agradecieron y se comprometieron a continuar con sus estudios.

Luly López Naranjo mencionó que en los próximos días continuarán entregando paquetes de útiles escolares en diferentes planteles educativos de la zona rural de Saltillo.

Durante la entrega estuvieron presentes, Azucena Ramos Ramos, directora general de CECyTEC Coahuila; Roberto Cárdenas Zavala, director general del DIF Saltillo; Juan Manuel Monsiváis Lumbreras, comisariado ejidal; Rolando Franco Montes Ahumada, responsable del Centro EMSAD San Juan del Retiro; Ana Lucía Morales Flores, directora de Programas Sociales del DIF Saltillo; e Imelda Faz Rodríguez, en representación de las y los alumnos del EMSAD.