Entregan en IMSS 40 ambulancias

SALTILLO, COAHUILA. – El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila renovó su flotilla de ambulancias con la entrega de 40 nuevas unidades, las cuales estarán operando de manera inmediata para ofrecer un servicio de mayor calidad y eficiencia a los derechohabientes.

La ceremonia de entrega simbólica se llevó a cabo este martes en la explanada del Hospital General de Zona (HGZ) No. 2 de Saltillo, donde el titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada, Dr. Valeriano Ibáñez de la Rosa, estuvo acompañado por autoridades y representantes del Gobierno Estatal.

Las nuevas ambulancias están equipadas con tecnología de vanguardia y diversos insumos médicos que garantizan el traslado seguro y eficiente de los pacientes.

Ibáñez de la Rosa detalló que las unidades cuentan con equipos como carro camilla Striker, camilla marina, oxígeno de alta capacidad, tomas de corriente para equipos médicos, extractores, y climatización, entre otros.

Estas unidades beneficiarán a las siguientes unidades médicas en el estado de Coahuila:

- Región Norte: HGZ No. 11 de Piedras Negras (4), UMF No. 12 de Allende (1), UMF No. 60 de Nava (1), HGZ No. 92 de Ciudad Acuña (3), HGSZ No. 13 de Ciudad Acuña (2).

- Región Centro:HGZ No. 7 de Monclova (4), UMF No. 50 de Cuatro Ciénegas (1).

- Región Sureste: HGZ No. 1 y HGZ No. 2 de Saltillo (3 cada uno).

- La Laguna:HGZ No. 16 de Torreón (2), HGSZ No. 6 de Parras (2), UMF No. 61 de Laguna del Rey (2), HGZ No. 18 de Torreón (2), HGSZ No. 21 de San Pedro (1), HGSZ No. 20 de Francisco I. Madero (1), UMF No. 83 de Matamoros (1), UMF No. 93 de La Joya (1).

-Región Carbonífera: HGZ No. 24 de Nueva Rosita (4), HGSZ No. 27 de Palaú (1), UMF No. 31 de Barroterán (1).