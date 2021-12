Esfuman becas "Benito Juárez"

SALTILLO, COAH.- Corrupción y desvío de recursos es lo que padres de familia y beneficiarios de la Beca "Benito Juárez" denunciaron en Coahuila y en el resto del país; y es que el recurso que otorga el Gobierno Federal otorga a los estudiantes de educación media está "desaparecido" y los jóvenes no han podido cobrarlo.

De acuerdo a una de las afectadas en Monclova, su hijo que estudia en nivel preparatoria realizó el registro tal y como se lo indicaron en la dependencia; sin embargo, al ir a cobrar la beca a Banco Azteca, le informaron que el dinero se había retirado desde el mes de noviembre.

"Hicimos el registro por primera vez como se solicitaba en noviembre y nos comentaron que en diciembre fuéramos a Banco Azteca para hacer el retiro, así que nos presentamos el 17 de diciembre, en la fecha que nos dijeron que ya estaba listo para retirar, pero el encargado de la ventanilla nos explicó que la becas se entregó en noviembre", detalló la afectada.

La madre de familia se comunicó al teléfono de quejas de la Beca "Benito Juárez", donde le aseguraron que era imposible que el dinero se hubiera retirado desde noviembre, pues aún no había sido depositado y le recomendaron que pidiera un estado de cuenta en Banco Azteca para poder monitorear el movimiento: "En resumen, me dijo que eso no era problema del Gobierno, sino del banco y que no podrían hacer nada".

Al regresar a Banco Azteca, el gerente les informó que no les correspondía a ellos solucionar el problema, pues era directamente con la dependencia de Gobierno Federal, además de que se negaron a proporcionarle el estado de cuenta del joven, argumentando que eso no era posible.

"Los de Bienestar me dijeron que era ilógico que la beca se haya cobrado en noviembre pues no se había dado todavía el dinero al banco por parte del Gobierno; y en el Azteca, el encargado de ventanilla y el gerente identificado como Mario García Ponce me dijeron que sí se había retirado el dinero en ese mes".

Dicha situación ocurre en todo el estado de Coahuila e incluso en el país; incluso, en Facebook se creó una página llamada "Robo de becas Benito Juárez", donde denuncian la desaparición del dinero que son 3 mil 200 pesos por estudiante.

Cuestionados al respecto en las oficinas de "Becas Benito Juárez", en Saltillo, los empleados expresaron que no estaban autorizados para dar información sobre lo que sucede con el desvío de recurso y recomendaron llamar a México para pedir la información, teléfono en el que no contestaron.

En cuanto al caso de la afectada de Monclova, añadió: "La última vez que llamé a los de Bienestar, me dijeron que acudiera al Ministerio Público a poner la denuncia contra el Banco Azteca con el estado de cuenta de mi hijo, pero el gerente Mario García Ponce no me quiere dar ese documento, por lo que ya nada podemos hacer".

En la página de Facebook, hay también otra página llamada "Becas Benito Juárez 2021", donde los miembros que son de diferentes estados de la República Mexicana han realizado el mismo tipo de denuncias, sin que a la fecha se les haya dado solución.