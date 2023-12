Esperan nombramiento del Secretario de Salud

SALTILLO, COAH.- De acuerdo al todavía Secretario de Salud en Coahuila, Roberto Bernal Gómez, sería este martes o durante la semana cuando se anuncie quién ocupará la titularidad de dicha dependencia, pues hasta el momento, el Gobernador Manolo Jiménez Salinas no ha hecho cambios en la misma.

"Hay probabilidades de que se anuncie esta semana, todavía no me han solicitado que entregue el cargo y no hay una ratificación, pero estoy satisfecho con el trabajo que realizamos durante la pandemia del COVID - 19 y estoy a las órdenes de lo que el Gobernador Jiménez Salinas y el partido decidan, donde me necesiten ahí estaré para apoyar", expresó el funcionario estatal.

De igual manera, Roberto Bernal Gómez reiteró que hasta la fecha, se mantiene frente a la Secretaría de Salud: "Estoy al frente manejando la dependencia, en espera de lo que se defina y a donde me llamen para apoyar".

Cabe señalar que durante el anuncio del Gabinete que hizo el Gobernador Manolo Jiménez Salinas como parte de su equipo hace un par de semanas, una de las Secretarías en las que no se mencionó el cambio fue en la de Salud; incluso, varios nombres han trascendido como los probables titulares, entre ellos al alcalde de Monclova, Mario Dávila Delgado, al igual que Eliud Aguirre Vázquez, Roberto Cárdenas Zavala y Marco Antonio Fuentes López.