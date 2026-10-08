Marcelo Torres impulsa crédito fiscal para empresas en Coahuila

SALTILLO, COAH.- Las micro, pequeñas y medianas empresas que mantengan durante siete años consecutivos el cumplimiento de sus obligaciones fiscales podrían acceder a un estímulo para reinvertir parte de sus impuestos en el crecimiento de sus propios negocios.

El diputado federal Marcelo Torres Cofiño explicó que presentó una iniciativa para establecer un crédito fiscal de hasta 100 por ciento del Impuesto Sobre la Renta (ISR) causado en un ejercicio, siempre que el monto sea destinado a inversiones productivas dentro de la empresa.

El legislador señaló que miles de pequeños empresarios cumplen con el pago de nóminas, seguridad social, proveedores e impuestos, pero al momento de buscar recursos para modernizar sus negocios, adquirir maquinaria, capacitar personal o incorporar tecnología, enfrentan mayores dificultades.

Por ello, planteó que el cumplimiento fiscal también pueda traducirse en un incentivo para fortalecer a las empresas.

El mecanismo propuesto permitiría, por ejemplo, que una compañía que deba cubrir un millón de pesos de ISR y destine un millón de pesos a inversiones autorizadas pueda acreditar hasta esa cantidad contra el impuesto.

El objetivo, explicó Torres Cofiño, no sería entregar recursos directamente a los propietarios, sino transformar parte de la carga fiscal en inversión dentro de los establecimientos.

Entre los conceptos contemplados se encuentran la compra de maquinaria, automatización de procesos, digitalización, adquisición de software, mejoras para el aprovechamiento del agua y la energía, innovación y capacitación.

La iniciativa también incluye inversiones destinadas a fortalecer la seguridad, accesibilidad y condiciones de los centros laborales, de manera que el estímulo pueda generar beneficios tanto para las empresas como para sus trabajadores.

El esquema tendría mecanismos de supervisión por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Las empresas tendrían que comprobar siete años consecutivos de cumplimiento y acreditar que las inversiones por las que soliciten el beneficio fueron efectivamente realizadas.

Además, el crédito fiscal no podría ser superior al monto realmente invertido. Si se detectaran irregularidades, la empresa perdería el estímulo y tendría que cubrir el impuesto correspondiente, actualizado y con los accesorios aplicables.

Otro de los límites planteados establece que el beneficio podría utilizarse solamente una vez por cada periodo de siete ejercicios fiscales consecutivos.

Torres Cofiño sostuvo que la propuesta busca reconocer a los negocios que mantienen sus obligaciones al corriente y generar condiciones para que puedan crecer, modernizarse y conservar los empleos que dependen de su actividad.

El diputado destacó que el impacto de una pequeña empresa trasciende a su propietario, pues alrededor de cada negocio existen trabajadores, familias, proveedores y comunidades que dependen de su permanencia y capacidad de desarrollo.