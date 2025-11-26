Estímulos fiscales en Saltillo: recargos de impuestos a 1 peso

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Saltillo informó que actualmente se cuenta con estímulos fiscales vigentes a fin de apoyar a las y los contribuyentes a ponerse al corriente con sus contribuciones.

En este sentido, invitó a la ciudadanía a aprovechar y acudir a cualquiera de los módulos que operan en diferentes puntos de la ciudad.

¿Qué estímulos fiscales están disponibles?

Los estímulos, que fueron aprobados por el Cabildo de Saltillo, son el cobro de 1 peso por concepto de recargos por año, generados por el impuesto Predial y el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles.

Este mismo estímulo aplica para los conceptos de los servicios por Impuesto Sobre Espectáculos, Impuesto sobre Ejercicio de Actividades Mercantiles, Recolección de Basura, Mercados y Servicio de Tránsito.

También se otorga 1 peso por concepto de recargos por año respecto a las Sanciones Administrativas y Fiscales, Servicios de Saneamiento de Aguas Residuales, por la Expedición de Licencias y/o Refrendos para la Colocación y Uso de Anuncios y Carteles Publicitarios y por los provenientes de la Ocupación de las Vías Públicas.

Como parte de los estímulos aprobados en el Ayuntamiento, se brinda un 75 por ciento en recargos por año, generados por conceptos relativos a Establecimientos que Expendan Bebidas Alcohólicas.

¿Dónde pueden realizar los pagos los contribuyentes?

Las y los contribuyentes pueden realizar su pago y ponerse al corriente en las cajas de la Presidencia Municipal de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas; en Desarrollo Urbano en la Unidad Administrativa de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas y sábado de 9:00 a 13:00 horas.

También se puede realizar en el Mercado Juárez de lunes a sábado de 9:00 a 18:00 horas; en la Central de Autobuses de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas; así como en Soriana San Isidro y Plaza Patio, ambos con horario de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas y sábado de 9:00 a 13:00 horas.