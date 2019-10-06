Exitoso módulo de escrituración

Saltillo, Coah.- Por iniciativa del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial (SEVOT) —a través de la Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica de Coahuila (CERTTURC)— en enero de este año arrancó con el programa de escrituración, teniendo un acercamiento mayor con la ciudadanía gracias a los módulos.

Con este programa las oficinas se acercaron a las colonias, facilitando con esto a las familias coahuilenses conocer más acerca del tema, asesorarse y avanzar en el trámite de sus escrituras.

En enero de este año se arrancó con el programa de escrituración, teniendo un acercamiento mayor con la ciudadanía gracias a los módulos.

El titular de la CERTTURC, Miguel Ángel Leal Reyes, comentó que en Coahuila se tienen bien identificadas las zonas y polígonos donde aún existe rezago en el tema de certeza jurídica.

“Gracias a ello, los módulos los hemos instalado en lugares clave con el fin de poder atender al mayor número de personas que tienen esta necesidad”, expresó.

Añadió que muchas veces la gente desconoce los beneficios que existen tanto en lo económico por los descuentos que brindamos, y los que conlleva tener en regla los papeles que los acreditan como propietarios de sus viviendas.

“Por esto, a petición del Gobernador cada semana hemos estado presentes en al menos 4 puntos estratégicos al día: Un lunes podemos estar en la Región Carbonífera y Sureste, y el martes en la Norte, Laguna y Desierto”, dijo.

Todo esto siempre tomando en cuenta las colonias donde aún existe un número considerable de viviendas sin escrituras, o donde hay que dar seguimiento a los trámites de la mano con el beneficiario, para que concluya con el proceso.

“La meta que se estableció este año para el tema de escrituras es de 6 mil, y llevamos mucho avance. En los más de 180 módulos hemos atendido a alrededor de 5 mil personas”, detalló.

“El próximo lunes estaremos entregando junto al Gobernador y al secretario Jericó Abramo más de 300 escrituras aquí en Saltillo, éstas producto de los módulos”.

Se sigue invitando a la población a que se acerque, pues octubre es el Mes de la Escrituración, y pueden aprovechar beneficios extras e iniciar con el proceso de trámite de sus escrituras, concluyó.