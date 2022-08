Exponen ciudadanos a Guardia Nacional

SALTILLO, COAH.- Luego del anuncio que hizo el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador acerca de la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Diputada de Morena, Lizbeth Ogazón señaló que con esta medida el país tendrá más seguridad, aunque reconoció que tanto la GN como el Ejército Mexicano son víctimas constantes de humillaciones por parte de células delictivas, lo que ha quedado documentado en videos y fotografías y redes sociales.

La legisladora destacó que en este tipo de burlas, la responsabilidad recae sobre la ciudadanía que no le tiene respeto a las instituciones ni tampoco tiene credibilidad hacia las fuerzas armadas de México, lo que deriva en que los integrantes del crimen organizado también los sobajen.

"Constitucionalmente es posible, a través del decreto que hace el Presidente López Obrador, se puede hacer y estoy de acuerdo que la Guardia Nacional sea de la Secretaría de Defensa porque la Federación debe tener intervención en temas de seguridad, en España se ha incorporado y funciona", expresó la funcionaria.

"Hay que dignificar a las instituciones y no permitir que eso suceda, porque es la misma gente la que le quita el valor a la autoridad que ellas representan no creer en ellas, pero es un trabajo que se está empezando a hacer, es de poco, no rápido se van a convertir en los súper héroes, es un trabajo de todos para que la ciudadania también envíe otro tipo de mensajes y que de esta manera no sean humillados", reiteró Lizbeth Ogazón.

De igual manera, la Diputada de Morena expresó: "No sé qué quieren que hagan o cómo quieran que respondan los militares cuando reciben agresiones por parte del crimen organizado, y es la misma ciudadanía las que les da el poder para que los humillen, por eso tiene que confiar en la Guardia Nacional para que eso no siga ocurriendo y el cambio sea paulatino", finalizó.

Cabe señalar que con este cambio, la SSPC no tendrá más actividades operativas en el ámbito de la Seguridad Pública y su trabajo será la de procurar el delito, el saneamiento de cárceles y además coordine acciones de justicia para evitar torturas.