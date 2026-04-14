Padres toman primaria en Saltillo por falta de maestros y abandono institucional

SALTILLO, Coahuila.- La inconformidad de padres de familia escaló este martes luego de que decidieran cerrar las instalaciones de la escuela primaria Francisco de Urdiñola, en protesta por la falta de maestros y la falta de respuesta de las autoridades educativas.

De acuerdo con los manifestantes, el grupo de segundo grado, sección B, ha permanecido prácticamente todo el ciclo escolar sin un docente titular fijo.

Señalan que la maestra asignada no ha impartido clases de manera regular desde 2022 debido a permisos e incapacidades, lo que ha derivado en una constante rotación de profesores sin continuidad académica.

Esta situación, aseguran, ha generado un rezago significativo en los alumnos, quienes no han podido avanzar conforme al programa educativo. "Nuestros hijos no están recibiendo la educación que merecen", expresaron algunos padres durante la protesta.

Acciones de los padres de familia

Los inconformes también denunciaron que, pese a haber acudido en diversas ocasiones con la dirección del plantel, no han obtenido una solución concreta. Asimismo, indicaron que han llevado el caso ante autoridades educativas estatales sin recibir respuesta.

Ante la falta de atención, los padres optaron por cerrar la escuela como medida de presión, advirtiendo que mantendrán el plantel sin actividades hasta que se asigne un maestro titular permanente y se garantice la continuidad educativa.

Llamado a las autoridades educativas

Finalmente, hicieron un llamado urgente a las autoridades para atender el problema, al considerar que se está vulnerando el derecho fundamental de los niños a una educación de calidad.