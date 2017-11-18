Festejan 43 aniversario de Enseñanza Abierta

SALTILLO, Coah.- Desde hace 43 años, el Instituto de Enseñanza Abierta de la Universidad Autónoma de Coahuila, ha sobresalido como un plantel que brinda educación media superior de calidad en sistema no escolarizado.

El rector de la UA de C, Blas José Flores Dávila, destacó que la trayectoria de las Facultades, Escuelas e Institutos se basa fundamentalmente en el trabajo de las personas que las integran, por ello externó su reconocimiento a su personal docente, administrativo y manual, por la entrega diaria.

“Ustedes son quienes con su diario quehacer han sustentado la gran labor que, en la educación de nivel medio superior cumple el IDEA; así que personalmente me uno al homenaje que hoy se les rinde por parte de la directora, de toda esta comunidad”, agregó.

Gracias al trabajo, entrega y compromiso con la comunidad estudiantil, han hecho posible que el plantel siga cumpliendo con la misión de ser confiable alternativa para la formación de bachillerato en la modalidad abierta, con los estándares de calidad que caracterizan a los servicios educativos de la UA de C.

“Puedo afirmar que aquí se preparan jóvenes con las competencias, con las habilidades que se exigen en todas las preparatorias; que se enfatiza además en una formación integral y basada en valores que les permitan ser personas de gran valor para la sociedad”, puntualizó Flores Dávila.

Asimismo, destacó el trabajo de los docentes por generar y diseñar materiales didácticos y recursos educativos que apoyen al alumnado que, por las características de los estudios que realizan, requieren de un respaldo adicional para avanzar en sus objetivos de aprendizaje.

El Rector expresó que la comunidad estudiantil es el corazón del IDEA; son un alumnado con características especiales, ya que al cursar la preparatoria en un sistema año escolarizado habla de su madurez, capacidad para fijarse y cumplir objetivos por sí mismos, habilidades que los distingue de otros jóvenes.

La directora del plantel, expresó que gracias a las acciones que se realizan para beneficio de los alumnos, el IDEA se ha posicionado como una alternativa de gran calidad para quienes buscan cursan el bachillerato en un sistema no escolarizado reconocido por su prestigio.

Durante la ceremonia, entregó reconocimientos a José Guadalupe Escobedo Garay y Jorge Alberto Almaguer Rodríguez por cumplir 15 años de servicio; a María Alejandra Rodríguez Montoya y Héctor Ruiz Juárez por 25 años y a Juana María Martínez Cárdenas, Edna Elizabeth Rodríguez Coronado, Zoraida Rodríguez Covarrubias, Jesús Raúl de las Fuentes Gutiérrez y Rosa María López Niebla por 30 años de trabajo en el IDEA.