Fallece menor en Hospital Ixtlero: Fiscalía Coahuila investiga

SALTILLO, COAH.- La Fiscalía General del Estado de Coahuila inició una investigación por el fallecimiento de un menor de aproximadamente un año de edad, ocurrido en el Hospital Ixtlero, en Ramos Arizpe.

El caso fue reportado durante la tarde de este sábado, después de que el niño fuera llevado al área de urgencias del hospital para recibir atención médica. Posteriormente, personal del nosocomio confirmó su muerte.

Como parte de las primeras líneas de investigación se contempla una posible omisión de cuidados; sin embargo, la Fiscalía precisó que las diligencias deberán determinar las circunstancias en que ocurrieron los hechos y si existe alguna responsabilidad.

Tras conocer el deceso, agentes de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al hospital para iniciar las primeras actuaciones relacionadas con el caso.

Asimismo, personal de Servicios Periciales realizó las diligencias necesarias para recabar indicios y documentar las condiciones en las que ocurrió el fallecimiento.

El cuerpo del menor fue trasladado posteriormente al Servicio Médico Forense (Semefo) de Saltillo, donde se practicará la necropsia de ley. Los resultados del estudio forense permitirán establecer con precisión la causa de muerte y serán integrados a la carpeta de investigación que permanece abierta.

La Fiscalía continuará con la recopilación de testimonios y demás elementos que permitan esclarecer el caso. Hasta el momento, no se ha determinado de manera definitiva la causa del fallecimiento ni se han establecido responsabilidades.