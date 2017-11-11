Forman con deporte mejores universitarios

SALTILLO, Coahuila- Con el fin de ofrecer a los estudiantes de preparatoria de la Unidad Saltillo, de la Universidad Autónoma de Coahuila, un espacio para la sana convivencia y la práctica del deporte, se inauguró la edición 2017 del Torneo Interprepas.

En el gimnasio Profesor Manuel de Jesús Morales, de la Unidad Deportiva Universitaria, estudiantes de las escuelas de bachilleres Ateneo Fuente, Dr. Mariano Narváez González turnos Matutino y Vespertino, Instituto de Ciencias y Humanidades Salvador González Lobo, el Instituto de Enseñanza Abierta y Juan Agustín de Espinoza de Parras de la Fuente, participan en el evento.

David Hernández Barrera, coordinador General del Deporte y representante del rector Blas José Flores Dávila, felicitó a los directores por su interés en el fomento del deporte y llevar a cabo el torneo que permite la integración de los estudiantes, así como por fortalecer la identidad de cada una de las escuelas y promover la práctica deportiva entre los universitarios.

Hernández Barrera, reconoció el trabajo de los entrenadores que se encargan de que los universitarios estén listos para los encuentros deportivos, destacó que sin ellos no sería posible alcanzar los logros que la Coordinación General del Deporte y de los mismos planteles.

Por su parte, el coordinador de la Unidad Saltillo, Miguel Ángel Rodríguez Calderón, expresó que la participación de los estudiantes en eventos de esta naturaleza, constituyen una parte importante para la formación integral de los universitarios de educación media superior.

“Con los ánimos de que es una gran oportunidad que ofrece la Universidad Autónoma de Coahuila, porque es a través del deporte donde se forman grandes líderes, y los estudiantes aprenden a convivir y a trabajar en equipo”, puntualizó.

Finalmente, destacó que el Torneo Interprepas en su edición 2017, en el que participan más de 900 estudiantes en las disciplinas como basquetbol, fútbol soccer, voleibol, softbol y béisbol, se ofrecen a los estudiantes espacios de recreación para reconocer su desempeño deportivo.

Durante la ceremonia inaugural se contó con la presencia de los directores de los planteles de educación media superior de la Unidad Saltillo, así como de entrenadores y estudiantes.