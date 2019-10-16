FORTALECE COAHUILA PROGRAMA DE TRANSPORTE INCLUSIVO: MARS

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 16 de Octubre de 2019.- Coahuila se mantiene como referente nacional y como el Estado con mayor y más eficiente transporte inclusivo. Así quedó de manifiesto en el evento que encabezó el gobernador Miguel Riquelme Solís, en el que hizo entrega de 14 unidades adaptadas tipo sedán modelo Avanza y 3 unidades tipo Van.

Estos vehículos fortalecen los programas “UNEDIF” y “Sobre Ruedas nos Movemos Juntos”, que opera el DIF Coahuila para la atención, inclusión y desplazamiento de las personas con discapacidad, explicó el

Gobernador.

Acompañado de su esposa, la Presidenta Honoraria del DIF Coahuila, la señora Marcela Gorgón; del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, diputado Jaime Bueno Zertuche; del Alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, y su esposa Paola Rodríguez, el Mandatario estatal hizo entrega también de 103 sillas de ruedas y del subsidio mensual a 300 beneficiarios de la Región Sureste en vales para su traslado, lo que representa una inversión anual de 1.8 millones de pesos.

En su mensaje, el Gobernador de Coahuila señaló que uno de los mayores retos de su Administración ha sido que todas y todos vivan, trabajen y desarrollen sus capacidades en condiciones de igualdad y con las mismas oportunidades.

Para ello, el programa UNEDIF representa una herramienta muy valiosa para que las personas con discapacidad puedan desenvolverse en la sociedad de manera libre, con la posibilidad de decidir cuándo y a dónde trasladarse, con independencia.

“Hoy damos testimonio de una coordinación de esfuerzos, de un acercamiento con la sociedad que más requiere del apoyo de todos nosotros, y por ello, agradezco muchísimo la coordinación que tenemos con un gran Alcalde, como Manolo Jiménez, y con la señora Liliana Salinas, Presidenta del DIF Saltillo”, expresó.

“Sin lugar a dudas, agradezco el esfuerzo que hace diariamente mi esposa, Marcela, y que con una gran sensibilidad ve los temas que tenemos que atender con la gente más vulnerable, y define hacia dónde van los recursos y hoy vemos que definió bien, porque se encaminan a la gente que más lo necesita”, agregó Riquelme Solís.

En el patio de Palacio de Gobierno, frente a los beneficiarios y sus familiares, el Gobernador destacó el trabajo en conjunto, así como la suma de esfuerzos entre la Federación, el Estado y los municipios, lo que ha permitido ampliar la cobertura para lograr que hoy Coahuila cuente con 125 unidades especializadas en operación.

“UNEDIF es más allá que un servicio de transporte, son personas con un gran corazón, personas que conviven a diario con gente que nos necesita como sociedad, a quienes solamente hay que apoyarlos y ponerle los medios para que puedan ir al cine, al mandado, puedan salir a la calle y desarrollar una vida mejor”, dijo.

En su intervención, José Roberto Cárdenas Zavala, Director General del DIF Coahuila, destacó que en esta Administración, UNEDIF ha realizado más de 380 mil traslados en las cinco regiones del estado.

Aunado a eso, se otorga un subsidio mensual a mil personas con discapacidad para el uso de UNEDIF, lo que representa una inversión anual de 5.5 millones de pesos, detalló.

Yanet Susan Pacheco Betancourt, beneficiaria del programa UNEDIF, agradeció al gobernador Miguel Riquelme y a las autoridades del presidium la voluntad de trabajar para que las personas con discapacidad motriz puedan contar con un servicio de transporte en condiciones de seguridad, dignidad e independencia para poder salir adelante, como lo merece todo ciudadano.

El evento contó con la presencia del Secretario de Gobierno en Coahuila, José María Fraustro Siller; del Secretario de Educación del Estado, Higinio González Calderón; la Secretaria de Cultura, Ana Sofía García Camil; la Presidenta del DIF Municipal de Saltillo, Liliana Salinas Valdés; del subsecretario de Inclusión, Luis Alberto Durán Herrera; así como de Sergio de la Parra de Juambelz, subsecretario de Salud en el Estado, y Josué Gabino Jiménez Flores, director de Familia Saludable y Apoyos Complementarios del DIF Coahuila.