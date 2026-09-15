Senador Elizondo solicita atención a accidentes en carretera 57

SALTILLO, Coah. - El Gobierno federal debe atender con urgencia la modernización y rectificación del trazo en el tramo de Los Chorros, en la carretera 57, afirmó el senador Gabriel Elizondo, quien señaló que la zona es el punto más crítico de movilidad en Coahuila.

El legislador sostuvo que la problemática requiere voluntad federal para mejorar la conectividad de la región sureste y reducir los riesgos en este tramo carretero, donde, afirmó, cada semana se registra un accidente.

"Los Chorros es el punto más crítico de Coahuila en tema de movilidad porque cada semana hay un accidente", señaló.

Elizondo indicó que presentó un punto de acuerdo en el Senado para impulsar la atención de esta problemática y confió en que este año pueda concretarse la asignación de recursos para la rectificación del trazo.

El proyecto, dijo, tiene más de 15 años en gestión, por lo que planteó que se le destine presupuesto este año o el próximo.

"Ese proyecto que me comentaban tiene ya más de 15 años estarse gestionando, pues bueno, esperemos este año sea el bueno y que se le destine este o el próximo año presupuesto a esta rectificación", expresó.

El senador coincidió además en que la rectificación de Los Chorros representa un asunto relacionado con la seguridad y la economía del país, debido a la importancia de esta vía para la conectividad regional.

Dentro del punto de acuerdo también incluyó la solicitud de presupuesto para la carretera Saltillo-Monclova, obra que, afirmó, fue un compromiso del Gobierno federal y que los coahuilenses esperan.

Elizondo sostuvo que cualquier programa, obra o acción que beneficie a Coahuila será respaldado, sin importar colores partidistas.

"Aquí sin importar colores ni sabores ni partidos, aquí se trabaja derecho por nuestra gente", afirmó.