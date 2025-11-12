Javier Díaz González entrega Galardón Zapalinamé 2025 en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, entregó el Galardón Zapalinamé al Servidor Público Municipal en su edición 2025, en la categoría en vida a José Luis Enrique Montes Iracheta; y en la modalidad post mortem a María Guadalupe Sosa Bautista, el cual fue recibido por su familia.

El reconocimiento se hizo durante la primera sesión ordinaria de cabildo del mes de noviembre, en la que el alcalde de la ciudad aprovechó para agradecer el trabajo que realizan a diario quienes forman parte de la administración municipal.

"Nos sentimos muy orgullosos de su trabajo. Todos tenemos una función y responsabilidad y tratamos de cumplirla de la mejor manera para contribuir a que Saltillo cada vez sea una mejor ciudad; reconozco de manera especial a quienes hoy reciben este Galardón Zapalinamé", comentó Díaz González.

¿Qué nuevos proyectos se aprobaron en el cabildo?

Además, se aprobó por unanimidad el dictamen de la Comisión de Cultura y Rescate de Valores relativo al proyecto denominado "Saltillo lee y comparte" presentado por el regidor Carlos Gerardo Kalionchis Reyes, que tiene como propósito fomentar la lectura entre la población saltillense.

Se determinó que en la implementación de la propuesta participen, de manera coordinada, el Archivo Municipal, el Instituto Municipal de Cultura y el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte; y que el evento se desarrolle en el marco de los festejos por el Día Nacional del Libro.

¿Qué medidas se tomarán para la accesibilidad en Saltillo?

También, se aprobó por unanimidad el dictamen de la Comisión de Gobernación y Reglamentos que estipula la creación de sanitarios familiares/accesibles en las construcciones de cualquier género que se destinen a uso público, con una superficie mayor a 120 metros cuadrados y aforo superior a las 100 personas.

El documento detalla que los sanitarios familiares/accesibles estarán destinados para el uso de menores de 12 años acompañadas de un adulto y/o personas con discapacidad.

Asimismo, se aprobó por unanimidad el dictamen de la Comisión de Gobernación y Reglamentos relativo a la creación del Reglamento de Turismo del Gobierno Municipal de Saltillo.

Se turnaron a las comisiones de Gobernación y Reglamentos y de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables e Igualdad, las propuestas relativas a abrogar el Reglamento de la Unidad Municipal de Derechos Humanos del Municipio de Saltillo; y la de la regidora, Karla Daniela Ramos Macías, referente a la firma de la Carta Compromiso en Materia de Derechos Humanos, y el Convenio Marco de Colaboración con la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila.

Quienes integran el Cabildo aprobaron el dictamen de la Comisión de Mercados y Rastro relativo a la creación del nuevo mercado sobre ruedas denominado "Zapalinamé", que se instalará en la colonia Lomas de Zapalinamé.

Finalmente, se aprobó el dictamen de la Comisión de Gobernación y Reglamentos relativo a la extinción del organismo público descentralizado denominado Instituto Municipal de la Vivienda.