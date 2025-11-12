Saltillo habilita carril de desaceleración y vuelta en U para mejorar seguridad vial

El Gobierno de Saltillo realizó acciones para habilitar un carril de desaceleración y vuelta en "U" en la entrada al bulevar Misión Santa Lucía, al oriente de la ciudad.

En respuesta a peticiones ciudadanas, el alcalde Javier Díaz González instruyó la creación de este carril, con el propósito de evitar invasiones y maniobras peligrosas en la intersección del bulevar Fundadores y la mencionada vialidad por la que circulan todos los días miles de familias en esta zona de Saltillo.

¿Qué mejoras se implementaron en la infraestructura vial?

Estos trabajos comprendieron la creación de un carril de desaceleración en la lateral del bulevar Fundadores, en su sentido de poniente a oriente, a fin de garantizar un ingreso seguro al bulevar Misión Santa Lucía con rumbo al sur.

Para esto, personal del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS), así como de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública delimitó el carril con aplicación de pintura amarilla, así como la instalación de boyas metálicas viales, para garantizar la seguridad de estudiantes, madres y padres de familia que acuden a instituciones educativas en el lugar, así como los automovilistas que utilizan esta transitada vialidad.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Sumado a estas acciones, el Municipio de Saltillo, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, habilitó el retorno en "U" en esta misma zona, que da paso a quienes deseen regresar de sur-norte a norte-sur sobre el bulevar Misión Santa Lucía.

Dicho retorno se encontraba bloqueado desde tiempo atrás, obligando a las y los residentes a dar una vuelta que comprendía en dirigirse al oriente por el bulevar Fundadores hasta retornar en el libramiento Óscar Flores Tapia, dirigirse al poniente hasta el bulevar Centenario de Torreón, retornar de nuevo al oriente para poder incorporarse otra vez al bulevar Misión de Santa Lucía, lo que generaba afectaciones directas en los tiempos de traslado, o que algunos conductores decidieran transitar en sentido contrario por Misión de Santa Lucía y poner en riesgo su integridad y de la comunidad.

Con esto, el Ayuntamiento busca garantizar desplazamientos más seguros para peatones, ciclistas y conductores; además de beneficiar de manera directa a miles de habitantes de colonias como Valle de los Almendros sectores I, II y III, Misión Cerritos, Gaspar Valdez, Santa Lucía, entre otras.

Juan Antonio Rodríguez, residente y presidente de la Asociación de Colonos de Valle de los Almendros Sector I, mencionó que estas acciones ayudan a mejorar la seguridad de todas y todos en la zona.

"A futuro sabemos que viene un proyecto de movilidad muy importante en este sector, pero estas acciones realizadas en este momento, nos ayudan en la seguridad en este punto complicado de la ciudad", refirió.

El Municipio de Saltillo agradece la comprensión y colaboración de los ciudadanos, además de resaltar la importancia de respetar la señalización vial y conducir con precaución, a fin de contribuir en la construcción de una ciudad más segura y ordenada.