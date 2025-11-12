Estudiantes de la UTC ganan el premio innovación 2025 en Coahuila

SALTILLO, COAHUILA.– Con proyectos enfocados en la tecnología aplicada a la seguridad y la industria, estudiantes de la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) se llevaron los dos primeros lugares del Premio a la Innovación 2025, certamen organizado por el Comité de Innovación del Consejo de Vinculación Universidad–Empresa Coahuila Sureste.

El primer lugar fue para el proyecto "Sistema de detección de EPP mediante visión por computadora", desarrollado por un estudiante del programa de Técnico Superior Universitario en Procesos Productivos, el cual busca garantizar que los trabajadores utilicen correctamente su equipo de protección personal dentro de las plantas industriales.

El segundo lugar lo obtuvieron alumnos de Ingeniería en Mecatrónica con el proyecto "Sistema móvil de inspección remota", una herramienta que permite realizar supervisiones a distancia en entornos de difícil acceso, contribuyendo a la eficiencia y seguridad laboral.

¿Qué ocurrió?

Cabe señalar que en el evento, realizado en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey, campus Saltillo, se reunieron a 67 proyectos de distintas instituciones de la región. De ellos, 10 correspondieron a la UTC, todos enfocados en la innovación tecnológica, la mejora de procesos industriales y las energías verdes.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Ante esta respuesta satisfactoria, la Universidad Tecnológica de Coahuila reafirmó su papel como semillero del talento de los jóvenes con visión científica a la par del compromiso con el desarrollo sustentable.